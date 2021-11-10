Москва, , 02:03 — REGNUM Лукашенко может получить рост антимигрантских настроений и падение своего рейтинга в случае, если мигранты будут совершать преступления против местных жителей. Об этом заявил 10 ноября ИА REGNUM российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Лукашенко может получить неожиданный удар с другой стороны», — заявил эксперт.

«Простые граждане Белоруссии возмущены тем фактом, что улицы белорусских городов наводнили выходцы с Ближнего Востока», — пояснил Аверьянов-Минский.

«Прежде чем переместиться к границе с Польшей, нелегалы проводят время в Минске и других белорусских городах, что очень не нравится местным жителям», — отметил политолог.

«Если произойдет какой-то инцидент с участием мигрантов в отношении белорусов, например, изнасилование или убийство кого-то из местных жителей, то это вызовет волну антимигрантских протестов, которые затем перетекут в протесты против Лукашенко — как причины появления этих мигрантов в Белоруссии», — констатировал политолог.

«Таким образом, мигранты, которых Лукашенко запустил в страну как оружие против ЕС, могут оказаться направлены против него самого» — заключил эксперт.

Напомним, что Белоруссия фактически превратилась в хаб для нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые массово прибывают в страну по туристическим визам и пытаются перейти границу с Польшей и Литвой.