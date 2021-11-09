Вашингтон, 10 ноября, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Перебои в работе социальной сети Instagram фиксируются на территории США, 9 ноября сообщает сайт по мониторингу популярных интернет-ресурсов Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Социальные сети

Около 55% жалоб касаются проблем, связанных с использованием мобильного приложения. Еще 24% пользователей сообщают о трудностях при подключении к серверу, а 22% — о сбоях при открытии сайта.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в ряде стран мира произошел сбой в работе социальной сети Twitter.