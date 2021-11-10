Москва, , 01:55 — REGNUM Поток мигрантов используется руководством Белоруссии как оружие в пиар-войне. Об этом заявил 10 ноября ИА REGNUM российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский.

Беженцы в ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«С одной стороны, в аспекте пиар-технологий Лукашенко одержал победу: все мировые СМИ обошли кадры с идущими маршем мигрантами и последующие кадры стрельбы польских пограничников по безоружным людям», — заявил эксперт.

«И тут ЕС действительно выступает в качестве лицемерной организации, которая, с одной стороны, декларирует гуманистические ценности и принципы толерантности и мультикультурализма, а с другой стороны — ведёт себя как нацистское образование, которое не впускает на свою территорию чужаков, да ещё и стреляет в них», — пояснил Аверьяов-Минский.

«Белоруссия предстаёт как государство, которое предоставляет свою территорию для обездоленных людей, чтобы они через его территорию могли пробраться к лучшей жизни», — заключил эксперт.

Напомним, что из-из скопления мигрантов, прибывших на территорию Белоруссию и пытавшихся прорваться в Польшу, произошел инцидент со стрельбой в воздух польскими пограничниками.