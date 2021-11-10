Москва, , 01:53 — REGNUM Организатором миграционного кризиса на границе с Польшей является Александр Лукашенко, который оказывает давление на Запад с целью принудить его к отмене санкций. Об этом заявил 10 ноября ИА REGNUM российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский.

Лукашенко и время Скриншот со страницы vk.com/barackobama

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«У причины миграционного кризиса есть фамилия, имя и отчество — Лукашенко Александр Григорьевич», — заявил эксперт.

«Зачем ему всё это понадобилось? Чтобы принудить Запад к переговорам. В том числе по обмену тех, кого на Западе считают политзаключенными, на отмену санкций» — пояснил политолог.

«Этот механизм уже несколько раз демонстрировал свою эффективность», — заключил Аверьянов-Минский.

«Впервые Александр Лукашенко прибегает к такому экстравагантному способу добиться переговоров с Западом», — отметил политолог.

«Как мне кажется, он в этом не преуспеет» — заключил эксперт.

Напомним, что на белорусско-польской границе скопилось большое количество мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытались прорваться на территорию Польши. Против них польскими пограничниками применялись газ и другие спецсредства, велась предупредительная стрельба в воздух.