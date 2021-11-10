Париж, , 01:37 — REGNUM Более 100 тысяч жителей Франции записались на ревакцинацию от коронавирусной инфекции в течение первого часа после обращения к нации французского президента Эмманюэля Макрона, 9 ноября передала радиостанция France Info.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Днем ранее, 8 ноября, заявки на получение бустерной дозы подали 94 тысячи человек. Журналисты отмечают, что уже такое количество в два раза превышало средний показатель за неделю. 9 ноября Макрон заявил, что ревакцинация является обязательным условием для продления санитарных пропусков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Эмманюэль Макрон объявил, что 51 млн жителей Франции полностью привились от COVID-19. Это число составляет 80% от всего населения страны.

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