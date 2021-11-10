Москва, , 01:35 — REGNUM Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разработку препарата из антител для лечения заболевших COVID-19. Об этом 9 ноября сообщил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург Kremlin.ru

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По словам специалиста, антитела, которые можно давать пациентам, заразившимся коронавирусом, в виде лекарства, сейчас разрабатывает Центр имени Гамалеи. Клинические испытания препарата начнутся в январе 2022 года и завершатся в течение трёх-четырёх месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель Центра имени Гамалеи назвал количество антител, которое защитит человека от коронавируса.

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