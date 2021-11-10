Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с европейскими коллегами по ситуации на границе между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби в ходе брифинга.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр по-прежнему обеспокоен этим наращиванием, мы продолжаем внимательно следить», — заявил он.

Уточняется, что Остин регулярно поддерживает контакт с военным руководством стран Европы. При этом Кирби добавил, что Россия якобы продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США обвинили Россию в перемещении военных у границ с Украиной. Также западные СМИ обвиняли Москву в стягивании войск к границе с Украиной. Однако даже сам Киев опроверг сведения о такой военной угрозе.