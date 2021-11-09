Вашингтон, 10 ноября, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты планируют вывезти оставшуюся в Таджикистане группу из 191 жителя Афганистана в ближайшее время, заявил 9 ноября на брифинге пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, в составе этой группы есть военнослужащие военно-воздушных сил США, сейчас вопросом их эвакуации занимается американское посольство в Таджикистане.

«Наше посольство там работает над тем, чтобы ускорить их отправку. Мы ожидаем, что они смогут покинуть Таджикистан в ближайшее время, но мы не контролируем сроки», — сказал Кирби.

Он добавил, что доставка афганцев будет осуществляться на территорию США.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена в июле 2021 года пообещала вывезти из Афганистана тысячи афганцев, работавших на США в качестве переводчиков, пока консульство занимается рассмотрением их визовых заявлений. Переброска осуществляется с территории сопредельных с Афганистаном государств.