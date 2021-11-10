Варшава, , 01:11 — REGNUM Польское издание Myśl Polska опубликовало материал с анализом состояния Вооружённых сил Украины. По словам авторов, на момент распада Советского Союза Украина имела большой военный потенциал, который за прошедшие 30 лет кратно уменьшился и продолжает снижаться. Ситуацию не спасают даже поставки вооружения из США.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Примечательным примером деградации ВВС Украины является история с «новейшей» и «потрясающей» самоходной артиллерийской установкой под снаряды НАТО калибра 155 мм, отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Таинственные взрывы на военных складах привели к дефициту на Украине советских 152-мм снарядов, что полностью обесценило всю местную артиллерию. Пришлось создавать «самоходку» под натовские снаряды, но за три года испытаний, так и незаконченных в настоящее время, боевая машина сделала всего 59 пробных выстрелов.

Подобных примеров можно насчитать десятки — кризис украинской оборонной промышленности уже давно не секрет. Но если выводы об этом появляются в польской печати, значит аналитики местного Генерального штаба давно внесли соответствующие корректировки в вероятные планы. Несмотря на заверения Варшавы в поддержке Киева, распад Украины может развернуть позицию Польши на 180 градусов, пишут эксперты.

Недавно заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Шимон Шинковски вель Сенк докладывал депутатам Сейма о притеснении польских граждан на Украине. По словам замминистра, ухудшение положения поляков на Украине произошло из-за языковых законов, продолжающегося прославления исторических личностей, которые устраивали геноцид поляков в 1943—1944 годах, и нежелания властей Украины установить регламентированные отношения с Римско-католической церковью, чьими прихожанами в основном являются местные поляки.

Плачевное состояние украинской армии даёт Варшаве возможность потребовать от Киева соблюдения прав польской общины силой, и Киеву не стоит об этом забывать, резюмировали в Институте РУССТРАТ.