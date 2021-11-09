Осло, 10 ноября, 2021, 01:05 — ИА Регнум. Один полицейский пострадал в результате нападения, совершенного неизвестным мужчиной в норвежской столице Осло. Об этом 9 ноября сообщила газета Verdens Gang.

KAZ Vorpal Нападение с ножом

Преступник находился на улице в районе Бислетт. В руках у него был предмет, похожий на нож. Патруль полиции прибыл на место и попытался задержать мужчину. Злоумышленник, увидев стражей порядка, совершил попытку проникнуть в автомобиль полицейских и атаковал их.

Сотрудники полиции открыли огонь и ранили преступника. Мужчину увезли в больницу, где он позже скончался. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. По факту случившегося проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября вооруженный ножом мужчина совершил попытку нападения на полицейских во французском городе Коломб (к северо-западу от Парижа).