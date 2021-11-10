Джакарта, , 00:59 — REGNUM Полиция Индонезии задержала пятерых подозреваемых в членстве в террористических группировках в провинции Восточная Ява, заявил представитель индонезийских правоохранительных органов Ахмад Рамадан в ходе пресс-конференции.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что задержания проходили в нескольких районах провинции. Задержанных подозревают в контрабанде оружия, подготовке боевиков для террористической организации, а также связях с исламистами. В ходе обысков полиция изъяла некие пожертвования, которые могли использоваться для финансирования боевиков.

Отмечается, что расследование по этому делу продолжается. Террористическую группировку подозревают в серии взрывов в Индонезии. В частности, утверждается, что исламисты были причастны к взрывам двух ночных клубов на Бали, в результате которых погибли 202 человека.