Аден, Йемен, , 00:59 — REGNUM Журналистка Раша Абдулла погибла в результате теракта в провинции Аден на юге Йемена. Об этом 9 ноября сообщил журналистам официальный представитель Южного переходного совета (ЮПС) Али аль-Катири.

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в городе Хормаксар. Автомобиль йеменского корреспондента телеканала «Аш-Шарк» Махмуда аль-Атми был взорван в прибрежном квартале Абьян. В результате взрыва погибла супруга корреспондента, йеменская журналистка Раша Абдулла. Сам аль-Атми получил серьёзные ранения и был госпитализирован в критическом состоянии.

Представители созданного в 2017 году ЮПС отмечают, что в последние недели произошло ухудшение обстановки в южных провинциях Йемена. Так 30 октября в аэропорту города Аден, который называют временной столицей Йемена, в результате теракта погибло 12 человек. Признанное международным сообществом временное правительство возложило ответственность за теракт на мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как минимум 29 человек были ранены или погибли в результате ракетного обстрела хуситами района Аль-Джуба в йеменской провинции Мариб.

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