Париж, , 00:47 — REGNUM В общей сложности 51 млн человек во Франции полностью привились от коронавирусной инфекции, заявил французский президент Эммануэль Макрон 9 ноября в ходе телеобращения к нации.

Эмманюэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, это составляет более 80% жителей государства, что делает «республику одной из самых защищенных стран в мире». Француский лидер также отметил, что во Франции сложилась более благоприятная эпидемиологическая ситуация, чем в Германии, Великобритании или других европейских странах.

Вместе с тем Макрон подчеркнул, что «с пандемией пока не покончено» и обществу «придется жить с вирусом и его штаммами», пока не будет привита большая часть мирового населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Греции Мариос Фемистоклеус заявил, что 61,2% населения республики полностью вакцинировалось от COVID-19.

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