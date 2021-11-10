Приштина, Сербия, 10 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. С 9 ноября заместитель-помощник государственного секретаря США Габриэль Эскобар официально стал представителем США на Западных Балканах, приняв эстафету у Мэттью Палмера. Об этом сообщило посольство США в Косово на странице в социальной сети Facebook.

State.gov Габриэль Эскобар

В американском посольстве подчеркнули, что теперь Эскобар подключился к работе над диалогом Сербии и Косово, опосредованным Европейским союзом.

Днем ранее, 8 ноября, политик посетил Боснию и Герцеговину, где, согласно тексту заявления посольства «способствовал вступлению региона в ЕС и оказывал давление на глав Боснии, чтобы продвигать реформу и обеспечить сохранение суверенитета и территориальной целостности БиГ», после чего выступил с заявлением о том, что «войны не будет».