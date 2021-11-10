Тирана, 10 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 9 ноября во время представления проекта государственного бюджета на 2022 году рассказал о важности инвестиций в албанскую космическую программу.

U.S. Air Force Спутник

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, уже в мае 2022 года Албания намерена запустить в космос первый спутник — «Albania 1». Днем ранее Рама сообщил, что Албания выведет на орбиту два спутника.

Космический аппарат будет использоваться полицией и государственными институтами для передачи данных о правонарушениях в реальном времени. Среди прочего, спутник будет использоваться для борьбы с незаконными постройками и загрязнениями окружающей среды.