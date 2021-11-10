Скопье, , 10:55 — REGNUM В преддверии парламентского заседания, посвященного голосованию по вынесению вотума недоверию правительства Северной Македонии во главе с Зораном Заевым, оппозиция 9 ноября опубликовала документ, в котором поименно перечислены представители нового парламентского большинства.

Християн Мицкоски European People's Party

61 из 120 депутатов парламента Северной Македонии поставил подписи в поддержку свержения правительства Заева. Документ был передан СМИ.

В состав нового македонского большинства войдет ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), Альянс за албанцев, Движение Альтернатива, Движение Беса и Левица.

«5 последних лет свидетельствуют о том, что это правительство правит конфликтами и удаляет нас от Европейского союза с водной целью — защитить преступность и свою политическую карьеру и привилегии, которыми беззастенчиво пользуются чиновники у власти», — говорится в документе.

Напомним, после поражения на местных выборах Заев заявил о своей отставке 31 октября, однако через неделю… передумал.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Нидерландов едет в Северную Македонию