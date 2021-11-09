Рим, 10 ноября, 2021, 00:26 — ИА Регнум. 31-летний таранный форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле пропустит ноябрьские матчи сборной Италии из-за травмы икроножной мышцы, полученной на последней тренировке. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба национальной команды.

Clément Bucco-Lechat Чиро Иммобиле

В текущем сезоне Чиро Иммобиле забил одиннадцать мячей и отдал две голевые передачи в пятнадцати матчах «Лацио».

В последних двух турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сборной Италии предстоит сыграть со сборными Швейцарии (12 ноября) и Северной Ирландии (15 ноября).