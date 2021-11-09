Черкесск, 10 ноября, 2021, 00:24 — ИА Регнум. Сотрудник полиции погиб при задержании подозреваемого в краже из мечети в Карачаево-Черкесии. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Траур

Инцидент произошёл в городе Карачаевске. Подозреваемый в краже из мечете, 32-летний местный житель оказал вооружённое сопротивление сотрудникам полиции, открыв по ним огонь из ружья «Сайга». В результате стрельбы погиб на месте оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев.

Ещё один сотрудник получил ранения ног, но ответным огнём ему удалось ликвидировать нападавшего. Пострадавший госпитализирован. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Уголовное дело было передано в отдел особо важных дел, создана группа для расследования произошедшего, в которую вошли наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что погибший лейтенант полиции Ануар Башкаев пришёл в органы внутренних дел в январе 2014 года, после службы во внутренних войсках. У него остались жена и двое детей. Руководство МВД по КЧР выразило соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели во время задержания подозреваемых в телефонном мошенничестве на юге Санкт-Петербурга старшего оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования «Гранит», подполковника полиции Евгения Захарова.