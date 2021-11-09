Москва, 10 ноября, 2021, 00:22 — ИА Регнум. 9 ноября издание Metaratings сообщило, что 24-летний аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе должен восстановиться от травмы и вернуться к тренировочному процессу к началу первых январских сборов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Эсекиэль Понсе

Понсе получил травму мениска 30 сентября в матче второго тура Лиги Европы УЕФА 2021/22 с «Наполи» (3:2). На данный момент футболист восстанавливается после перенесенной операции.

В текущем сезоне Понсе принял участие в одиннадцати матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами в ворота «Уфы», «Химок», «Арсенала» и «Нижнего Новгорода».

Понсе перешел в «Спартак» 1 июля 2019 года из итальянской «Ромы» за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет семь миллионов евро.