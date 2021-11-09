Скопье, 10 ноября, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 9 ноября, в день введения режима ЧП в энергетическом секторе Северной Македонии, опубликовало интервью с геологом Сашо Георгиевски, посвященное угольным месторождениям в республике.

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По словам Георгиевски, потенциальных месторождений хватит еще на 50 лет, однако ТЭЦ в Манастире и Осломее выйдут из строя уже через 15 лет. Георгиевски подчеркнул важность скорейшего ввода этих ТЭЦ в эксплуатацию, поскольку они попросту простаивают.

Угольные месторождения в Северной Македонии расположены в Брод-Гнеотино, где находится ТЭЦ Манастир и расположено около 132 миллионов тонн угля, Живойно — 100 млн тонн, Лавци и Решня — 27 млн тонн, Панчерево — 22 млн тонн, Попоян в Керчово — 9 млн тонн.

Всего 664 млн тонн запасов угля, из них 38% находятся в наземной эксплуатации, однако для осваивания этих ресурсов необходимы специалисты, оборудования и технологии, и это представляет вызов для македонской энергетики, — посетовал Георгиевски.

Македонский уголь — лигнит — одна из наименее качественных и наиболее грязных разновидностей угля, но именно его сжигание дает 50% электрической энергии в стране.