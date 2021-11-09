Москва, 10 ноября, 2021, 00:18 — ИА Регнум. 9 ноября журналист Нобель Арустамян сообщил, что руководство московского ЦСКА собирается усилить состав в зимнее трансферное окно путем подписания одного-двух качественных игроков линии атаки.

ЦСКА

После четырнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 московский ЦСКА, набрав 23 очка, идет на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата. В минувшие выходные «красно-синие» потерпели крупное поражение от «Сочи» со счетом 1:4. Героем встречи стал 24-летний колумбийский нападающий Сандер Кассьерра, отметившийся двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В прошедшее летнее трансферное окно московский клуб покинул лидер прошлого сезона Никола Влашич. Лондонский «Вест Хэм» заплатил 30 миллионов евро за трансфер хорватского полузащитника.