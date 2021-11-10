Вашингтон, , 00:11 — REGNUM Американцы вновь смогут высадиться на Луну не раньше 2025 года, сообщил 9 ноября журналистам глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

Трамп подписал указ о перезапуске лунной программы NASA

По его словам, агентство обновило график программы полётов к Луне, заявленный администрацией бывшего президента Дональда Трампа.

«Первый пилотируемый полет миссии «Артемис 2»… состоится не раньше мая 2024 года,… первая посадка (на Луну) состоится не раньше 2025 года», — сказал Нельсон.

Он добавил также, что сроки по программе сдвинулись примерно на полгода из-за попытки компании Blue Origin оспорить присуждение NASA контракта стоимостью $2,9 млрд на создание модуля для посадки на Луну компании SpaceX.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый этап лунной программы предполагает беспилотный полёт вокруг Луны и возвращение на Землю установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion. Его осуществление ранее было намечено на конец 2020 года.

На втором этапе, который предполагалось осуществить в 2022 году, корабль должен совершить полёт вокруг естественного спутника Земли уже с экипажем на борту.