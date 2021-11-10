Москва, , 00:08 — REGNUM По итогам 2021 года товарооборот Белоруссии с Россией достигнет рекордных показателей — $37−38 млрд. Об этом 9 ноября в Москве заявил белорусский посол с полномочиями вице-премьера Владимир Семашко.

Владимир Семашко Government.by

«Благодаря принятым совместным мерам товарооборот между нашими странами за январь-август 2021 года увеличился на 35% и достиг $25 млрд, — цитирует чиновника госинформагентство БелТА. — Планируем в текущем году выйти на рекордные цифры в наших экономических отношениях — где-то в $37−38 млрд. На долю России приходится почти половина внешнеторгового оборота Белоруссии. В свою очередь Белоруссия наряду с Китаем, Германией, Нидерландами входит в четверку стран, с которыми Россия имеет наибольший объем торговли».

Напомним, Белоруссия и Россия экономически объединены рядом интеграционных структур, наиболее тесно — в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ. Россия является главным потребителем белорусского экспорта и главным кредитором Белоруссии.

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