Приштина, , 10:58 — REGNUM Косовский университет стал первым в Европе учебным кампусом, установившим на своей территории вышку 5G. К глобальной сети высокоскоростного интернета присоединился Научно-инновационный парк Университета бизнеса и технологий.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вышка была установлена при сотрудничестве с финской компанией.

В церемонии развертывания сети в удаленном формате приняли участие посол Финляндии в Косово Пия Стернваль, профессор факультета компьютерных наук и инженерии Университета бизнеса и технологий Джафер Красничи и ректор университета Эдмонд Хайзири.

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