Барселона, Испания, , 00:06 — REGNUM 9 ноября руководство каталонской «Барселоны» приняло решение уволить главного физиотерапевта команды Хуанхо Брау и тренера по физподготовке Альберта Роке. Об этом сообщило испанское издание AS. Также сообщается, что это решение было принято согласно требованиям нового главного тренера команды Хави.

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

Ранее сообщалось, что за последние два с половиной месяца игроки «Барселоны» получили двадцать травм, из которых четырнадцать — мышечные.

О назначении Хави было объявлено в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт испанского специалиста с каталонским клубом рассчитан на три года до конца сезона 2023/24.

На данный момент каталонская «Барселона», набрав лишь семнадцать очков после двенадцати туров, идет на девятой позиции в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22.