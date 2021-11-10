Скопье, , 00:12 — REGNUM Министр экономики Северной Македонии Крешник Бектеши 9 ноября выступил с пресс-конференцией, на которой объявил о введении режима ЧП в энергетическом секторе на 30 дней.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик отметил, что режим ЧП не будет иметь негативного влияния на граждан и не будет связан с ограничительными мерами.

Единственной целью введения режима ЧП в правительстве назвали возможность выделения новых бюджетных средств на поддержку энергетических компаний страны и повышение их ликвидности. В стране будет отключена подсветка наружной рекламы, будет сокращено до минимального уровня уличное освещение.

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