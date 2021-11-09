Москва, , 23:58 — REGNUM 9 ноября пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что информация о том, что клуб намерен избавиться от 28-летнего российского центрального защитника Ильи Кутепова в зимнее трансферное окно, не соответствует действительности.

Илья Кутепов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соглашение Кутепова с «красно-белыми» рассчитано до конца июня 2022 года. На данный момент клуб не ведет переговоров с представителями футболиста о продлении контракта.

В текущем сезоне Илья Кутепов принял участие лишь в четырех матчах за «Спартак» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 231 минуту.