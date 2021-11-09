Леверкузен, Германия, 9 ноября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. 29-летний российский голкипер леверкузенского «Байера-04» Андрей Лунев может покинуть немецкий клуб в зимнее трансферное окно. Футболистом интересуется турецкий «Истанбул Башакшехир».

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Зенита» Андрей Лунев с мячом

Андрей Лунев перешел в «Байер-04» в прошедшее летнее трансферное окно из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента. На данный момент российский вратарь не сыграл ни одного матча за немецкий клуб. Текущее соглашение Лунева с «фармацевтами» рассчитано до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне месте в основном составе «Байера-04» занял голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки, на счету которого семнадцать сыгранных матчей и 21 пропущенный мяч.