Приштина, , 00:01 — REGNUM Спикер премьер-министра Косово Альбина Курти Перпарим Крюэзиу 9 ноября подтвердил, что Курти прибудет в Париж, где примет участие в Форуме мира.

Альбин Курти Vetevendosje.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в форуме примут участие около 450 человек. Третий Парижский форум мира будет проходить с 11 по 13 ноября и будет посвящен построению лучшего мира после пандемии.

Напомним, ранее стало известно, что Косово, как и Сербия, не будет участвовать в Саммите по демократии. Данный формат встречи был предложен президентом США Джо Байденом.

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