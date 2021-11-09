Белград, 9 ноября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Правительство Сербии на заседании приняло проект закона о референдуме, который предусматривает отмену минимальной явки избирателей, необходимой для того, чтобы результаты народного волеизъявления считались действительными. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба правительства.

Lišiak Референдум

В сообщении подчеркивается, что новый закон обеспечит гражданам возможность «эффективно пользоваться своим правом участвовать во власти с помощью народной инициативы и референдума».

Напомним, что ранее сербская общественность опасалась, что новый закон о референдуме сделает возможным разные злоупотребления в случае проведения референдума по вопросу статуса Косово и Метохии.