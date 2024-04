Лос-Анджелес, США, 9 ноября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Американские поп-соул музыканты Андерсон Пак и Бруно Марс представили трек-лист для своего дебютного совместного альбома Silk Sonic «An Evening With Silk Sonic», в котором будет присутствовать Thundercat. Об этом дуэт объявил в своих социальных сетях.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Трек-лист «An Evening With Silk Sonic» был обнародован после выхода третьего сингла дуэта «Smokin Out The Window» в минувшую пятницу, 5 ноября.

https://www.instagram.com/p/CV6AhB8PEkO/

«An Evening With Silk Sonic» будет включать в себя девять песен, в записи одной из которых приняли участие Бутси Коллинз и Thundercat. Предыдущие синглы «Skate» и «Leave The Door Open», вышедшие в июле и марте, соответственно, также появятся на пластинке. Новый альбом появится на стриминговых площадках 12 ноября.