Рим, 9 ноября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в районе Древней Остии (область Лацио) неподалёку от Рима, пишет 9 ноября Il Messaggero.

Птичий грипп

Сначала в одном из фермерских хозяйств погибло подряд несколько птиц, а затем проверка выявила вирус. Здесь проводится процедура полной дезинфекции.

Местные власти распорядились провести проверку на территории птицефабрик в радиусе десяти километров, причём находящиеся в радиусе трёх километров хозяйства попадают в зону карантина — на протяжении трёх недель им запрещено перевозить птицу и продавать.