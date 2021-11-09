Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшие несколько дней проведут онлайн-переговоры, сообщает 9 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

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По утверждению агентства, переговоры состоятся на следующей неделе.

При этом указано, что точная дата этого мероприятия до сих пор не установлена. Однако уточняется, что в программу переговоров не будет включен вопрос о возобновлении работы консульств.

Стоит отметить, что госдеп США и Белый дом никак не комментируют эту информацию.

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