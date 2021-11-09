Вашингтон, 9 ноября 2021, 23:22 — REGNUM Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшие несколько дней проведут онлайн-переговоры, сообщает 9 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
По утверждению агентства, переговоры состоятся на следующей неделе.
При этом указано, что точная дата этого мероприятия до сих пор не установлена. Однако уточняется, что в программу переговоров не будет включен вопрос о возобновлении работы консульств.
Стоит отметить, что госдеп США и Белый дом никак не комментируют эту информацию.
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