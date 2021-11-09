Приштина, Сербия, 9 ноября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. США считают, что Брюссельское соглашение нужно реализовать полностью. Об этом заявили в посольстве США в Приштине 9 ноября.

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Так в посольстве ответили на вопрос албаноязычного портала «Репортери» о том, как в Вашингтоне относятся к возможному созданию Сообщества сербских муниципалитетов.

«Что касается Сообщества сербских муниципалитетов, позиция США не изменилась. Чрезвычайно важно, чтобы обе стороны выполнили свои обязанности и реализовали все предыдущие соглашения. Это относится и к Сообществу сербских муниципалитетов. Мы не говорим каким образом нужно внедрить это или любое другое соглашение. Техника внедрения — это в руках самих договорных сторон», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, что ранее премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти неоднократно повторял, что Сообщество сербских муниципалитетов не будет сформировано несмотря на то, что Приштина обязалась сделать это, подписав Брюссельское соглашение в 2013 году.