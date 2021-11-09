Анкара, , 23:08 — REGNUM Военно-промышленные предприятия Турции начинает производство тяжелых, средних и легких наземных боевых беспилотников, сообщает 9 ноября турецкое информагентство Anadolu.

Робот Цитата из к/ф «Робокоп» реж Пол Верховен. 1987. США

По утверждению агентства, в штаб-квартире военно-промышленной компании FNSS Defence Systems прошло совещание с участием других представителей отрасли, посвященное беспилотным транспортным средствам (БТС). В ходе него было заявлено, что турецкая оборонка начинает серийный выпуск тяжелых, средних и легких наземных беспилотников.

При этом глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир, заявил, что турецкие компании разработали целую линейку беспилотных наземных средств, включая мини-танки.

«Наша цель — вселять страх в противника, обеспечивать армию технологическими разработками, позволяющими минимизировать потери, оставаться невидимыми и наносить максимальный ущерб врагу», — заявил он.

Стоит отметить, что о начале выпуска наземных боевых беспилотников уже сообщалось в 2020 году. Тогда турецкий телеканал TRT утверждал, что такие машины примут на вооружение в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прибыл в Северодвинск