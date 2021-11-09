Ижевск, 9 ноября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. В Удмуртии разработают единую форму документа о медицинском отводе от вакцинации COVID-19 на срок до 30 дней и более длительный период. Об этом сообщил в прямом эфире в социальных сетях глава республики Александр Бречалов.

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Медицинское заключение на срок до 30 дней можно получить у своего участкового терапевта в случае наличия признаков простуды, повышенной температуры тела или при обострении хронических заболеваний.

«Все случаи медотвода на срок более месяца — заключение дает иммунологическая комиссия. Оформление медицинского отвода проводится в день обращения», — отметил Бречалов, но уточнил, что если потребуется дополнительное обследование, то срок получения медотвода будет зависеть от сроков проведения исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия направила письмо в Минздрав России с предложением изменить методические рекомендации о вакцинации в отношении граждан, которые переболели COVID-19, но имели отрицательный ПЦР-тест.

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