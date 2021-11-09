Могадишо, 9 ноября 2021, 22:58 — REGNUM Выборы в нижнюю палату парламента Сомали распорядился начать премьер-министр страны Мохамед Хусейн Робле, сообщает 9 ноября Garowe.
Указания даны избирательным комиссиям страны. Процесс выборов должен быть завершён в течение месяца.
Напомним, в Сомали парламентские выборы были намечены на начало октября. Из-за внутриполитических разногласий процесс был отложен.
Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед поручил Робле курировать процесс подготовки и проведения выборов.
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