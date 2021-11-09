Могадишо, , 22:58 — REGNUM Выборы в нижнюю палату парламента Сомали распорядился начать премьер-министр страны Мохамед Хусейн Робле, сообщает 9 ноября Garowe.

Сомали Heimo Liendl

Указания даны избирательным комиссиям страны. Процесс выборов должен быть завершён в течение месяца.

Напомним, в Сомали парламентские выборы были намечены на начало октября. Из-за внутриполитических разногласий процесс был отложен.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед поручил Робле курировать процесс подготовки и проведения выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ призвала не допустить дестабилизации в Сомали перед выборами