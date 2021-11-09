Париж, 9 ноября 2021, 22:54 — REGNUM Франция впервые за последние десятилетия начнёт строительство новых ядерных реакторов, заявил 9 ноября французский президент Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации.
По его словам, это необходимо для обеспечения энергетической независимости Франции.
«Нам необходимо экономить энергию и инвестировать в углеродную энергетику, чтобы гарантировать энергетическую независимость Франции… Мы намерены, впервые за десятилетия, возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране и продолжить развитие возобновляемых источников энергии», — заявил Макрон.
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