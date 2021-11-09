Париж, 9 ноября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Франция впервые за последние десятилетия начнёт строительство новых ядерных реакторов, заявил 9 ноября французский президент Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По его словам, это необходимо для обеспечения энергетической независимости Франции.

«Нам необходимо экономить энергию и инвестировать в углеродную энергетику, чтобы гарантировать энергетическую независимость Франции… Мы намерены, впервые за десятилетия, возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране и продолжить развитие возобновляемых источников энергии», — заявил Макрон.