Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. 7 ноября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» в матче четырнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Зенит» сыграл вничью с «Уралом». Основное время матча завершилось со счетом 0:0. На 51-й минуте встречи бразильский нападающий «сине-бело-голубых» Клаудиньо получил прямую красную карточку за подкат против Арсена Адамова. После матча «Зенит» подал апелляцию, и ЭСК РФС принял решение рассмотреть эпизод с удалением игрока.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Антон Заболотный и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

На матче работала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ассистенты главного судьи — Алексей Стипиди и Александр Богданов.

В текущем сезоне Клаудиньо сыграл в девяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых стал автором трех забитых мячей и двух результативных передач.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 13 августа 2021 года после ухода из «Ред Булл Брагантино». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает бразильского нападающего в 11 миллионов евро.