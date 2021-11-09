Санкт-Петербург, , 22:59 — REGNUM Постановлением главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу Натальи Башкетовой введена обязательная вакцинация совершеннолетних граждан любого возраста, страдающих хроническими заболеваниями.

Шприц с набранной дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак Дарья Драй © ИА REGNUM

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Изданное ранее постановление о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям дополнено новой группой граждан. Отныне предписано вакцинироваться «лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-лёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением)».

Напомним, этим же документом, изданным 9 ноября, предписано в обязательном порядке вакцинироваться лицам в возрасте 60 лет и старше.

Также расширен список профессиональных категорий, представителям которых придется вакцинироваться в обязательном порядке. В него добавлены лица, занятые в промышленности, строительстве и транспорте, в том числе персонал аэропорта «Пулково» и авиакомпаний, сотрудники Большого морского порта и пассажирского морского порта, а также плавсостав.

Также под обязательные прививки от коронавируса подпадают учащиеся техникумов и колледжей старше 18 лет, направляемые на практику вне образовательных организаций.

Все указанные категории граждан должны полностью завершить вакцинацию не позднее 15 января 2022 года.

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