Ижевск, 9 ноября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Удмуртия направила письмо в Минздрав России с предложением изменить методические рекомендации о вакцинации в отношении граждан, которые переболели COVID-19, но имели отрицательный ПЦР-тест. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире в социальной сети.

Coronavirus-control.ru Тесты на антитела к коронавирусу

Он отметил, что поступает большое количество обращений граждан, которые, по их мнению, перенесли COVID-19, но при этом во время болезни ПЦР-тест на коронавирус был отрицательным. Однако результат исследований на антитела к SARS-CoV-2 после заболевания подтвердил контакт с вирусом.

«Дорогие друзья, мы разделяем вашу точку зрения, у нас действительно много таких граждан. Данное решение должно быть принято на федеральном уровне, здесь мы заложники этой ситуации», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее Бречалов говорил, что дал поручение зампреду правительства республики Эльвире Пинчук и «коллегам» о проработке вопроса присвоения официального юридического статуса тесту на антитела к коронавирусу. Глава Удмуртии говорил, что часто получает вопросы о возможности получить QR-код переболевшего в случае отсутствия подтвержденного диагноза, но при наличии достаточного объема антител к коронавирусу в крови.

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