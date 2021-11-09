Москва, 9 ноября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. 9 ноября издание MSV Foot сообщило, что 28-летний французский центральный защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго попал в список трансферных интересов «Марсели» и нескольких клубов из немецкой Бундеслиги.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

В текущем сезоне Самуэль Жиго принял участие в восемнадцати матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых забил один мяч в ворота «Динамо» и отдал одну голевую передачу.

Жиго перешел в «Спартак» 1 июля 2018 года из бельгийского «Гента» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.

Текущее соглашение Самуэля Жиго с московским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.