Москва, 9 ноября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Ожидать каких-либо жёстких репрессий в отношении депутатов Госдумы от Татарии, проголосовавших против законопроекта об общих принципах публичной власти, в краткосрочной перспективе не стоит. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Сергей Кулагин.

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«Депутаты Татарстана высказывают свою позицию, исходя из интересов республики, это их полное право. Ожидать каких-либо жёстких репрессий в краткосрочной перспективе не стоит. Законопроект прошёл только первое чтение, поправки, безусловно, будут обсуждаться, в обязательном порядке будет услышано и мнение Республики Татарстан»,— заявил Кулагин, отметив, что «Единая Россия» «их не тронет».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Госдума в первом чтении приняла законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. Ряд депутатов-единороссов от Татарии проголосовал против, тем самым нарушив партийную дисциплину. Всего законопроект поддержали 317 депутатов, против проголосовали 66 парламентариев, 12 воздержались.

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