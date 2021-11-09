Мехико, 9 ноября 2021, 22:40 — REGNUM Не менее 10 человек погибли в результате столкновения двух микроавтобусов в южной части Мексики, сообщает 9 ноября спасательная служба мексиканского штата Чьяпас.
В результате столкновения оба автобуса загорелись и выгорели почти полностью.
Кроме погибших, еще три человека пострадали, в том числе ребенок.
Автокатастрофа произошла в районе населённого пункта Паленке в штате Чьяпас на юге Мексики.
Причина столкновения не указана.
Читайте ранее в этом сюжете: В Пензенской области завершили дорожные работы по нацпроекту