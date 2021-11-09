Мехико, , 22:40 — REGNUM Не менее 10 человек погибли в результате столкновения двух микроавтобусов в южной части Мексики, сообщает 9 ноября спасательная служба мексиканского штата Чьяпас.

Автобус

В результате столкновения оба автобуса загорелись и выгорели почти полностью.

Кроме погибших, еще три человека пострадали, в том числе ребенок.

Автокатастрофа произошла в районе населённого пункта Паленке в штате Чьяпас на юге Мексики.

Причина столкновения не указана.

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