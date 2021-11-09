Санкт-Петербург, , 22:35 — REGNUM 9 ноября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что Георгий Джикия и Рифат Жемалетдинов пропустили сегодняшнюю тренировку национальной команды из-за повреждений: «У Джикии небольшое перенапряжение подколенного сухожилия. Надеемся, завтра все будет нормально. Рифат приехал с болевым ощущением в икроножной мышце, пока решили не рисковать. Завтра проведем обследование. Все будет понятно», — цитирует Карпина издание «Чемпионат».

Рифат Жемалетдинов Анна Нэсси

11 ноября сборная России в матче девятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сыграет со сборной Кипра. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский». 14 ноября подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть против сборной Хорватии.

На данный момент сборная России, одержав шесть побед и набрав девятнадцать очков, занимает первое место в турнирной таблице группы H. Строчкой ниже с семнадцатью очками идет сборная Хорватии.

В текущем сезоне 25-летний Жемалетдинов принял участие в тринадцати матчах чемпионата России, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.