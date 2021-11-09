Вологда, 9 ноября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. В Вологде растет число несовершеннолетних ковид-пациентов. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Цитата из к/ф «Петровы в гриппе». реж Кирилл Серебренников. 2021. Россия Карантин

«В 28 детских садах 40 групп закрыты на карантин, среди заболевших — 39 детей и 54 сотрудника, — написал Воропанов. — В школах после каникул вдвое сократилось количество выведенных на карантин классов. Так, на 1 ноября насчитывалось 125 классов в 37 школах. Теперь — 69 классов в 28 школах. Сейчас диагноз COVID-19 подтвержден у 116 школьников и 34 педагогов».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области скончались 13 ковид-пациентов.