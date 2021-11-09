Скопье, , 22:33 — REGNUM В Северной Македонии 9 ноября в результате обследования 3317 образцов было выявлено 617 новых носителей коронавируса, 517 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 13 больных COVID-19, а также зарегистрирован ещё один летальный исход, произошедший ранее — 31 октября.

Скопье, православное подворье Darko Nikolovski

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 206 910 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7255, 191 649 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8006.

Вакцинацию от COVID-19 прошло 46% взрослого населения Северной Македонии.

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