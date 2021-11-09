Сиэтл, США, 9 ноября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. В своих социальных сетях американская альтернативная рок-группа Foo Fighters анонсировала «Студия 666», новый фильм комедийный фильм ужасов, в котором группа сыграет главную роль.

Цитата из к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Ужас

По сюжету нового фильма все участники Foo Fighters переедут в особняк в Энсино, чтобы записать свой 10-й альбом, но, оказавшись внутри, сверхъестественные силы «будут угрожать как написанию альбома, так и жизни самой группы». Фронтмен коллектива Дэйв Грол рассказал о фильме: «После десятилетий нелепых музыкальных клипов и многочисленных документальных фильмов, снятых нами, наконец-то пришло время вывести наши экранизации на новый уровень… Полнометражный комедийный фильм ужасов! «Студия 666» начиналась с притянутой за уши идеи, которая превратилась в нечто большее, чем мы могли себе представить. Фильм был снят в том же доме, где мы записывали наш последний альбом «Medicine At Mindnight» (я же говорил, что в этом месте водились привидения!). Мы хотели вернуть экранизациям магию, которая была во всех наших любимых рок-н-ролльных фильмах».

https://www.instagram.com/p/CWBV53tJukr/

Фильм группы Foo Fighters «Студия 666» выйдет в американский прокат 25 февраля 2022 года. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлена дата международного релиза.