Стокгольм, , 22:32 — REGNUM Вполне вероятно, что президент России Владимир Путин виновен в пограничном кризисе между Польшей и Белоруссией. Об этом 9 ноября в интервью шведской газете SvD заявил Якоб Хеденскуг, который является руководителем исследований НИИ оборонных исследований Швеции (FOI).

Владимир Путин Kremlin.ru

Хеденскуг «Сразу на картинках этого не видно, но о том, что Беларусь действует как агент России, можно говорить с некоторой уверенностью».

Он также предупредил, что ситуация на границе может закончиться открытием огня с польской стороны. В Варшаве уже заявили, что к границе направляются новые тысячи беженцев. Руководство Польши также обвиняет Белоруссию в непосредственной доставке беженцев на границу ЕС, чтобы оказать давление с целью отмены санкций.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

В целом Хеденскуг уверен, что Белоруссия никогда бы не вела себя «так агрессивно» вблизи польской границе без согласия Москвы.

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